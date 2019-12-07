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07.12.2019 - 18:51 |

AÖF sınav yerleri belirlendi mi? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi için tıklayınız

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavlarına az bir süre kaldı. AÖF öğrencileri, sınav giriş yerleri için meraklanmaya başladı. Peki aÖF sınavları hangi tarihlerde uygulanacak? AÖF sınav giriş yerleri belirlendi mi? İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

AÖF sınav yerleri belirlendi mi? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi için tıklayınız

2019-2020 Eğitim yılının Anadolü Üniversitesi sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları için hazırlıklara başlayan öğrenciler, AÖF sınavlarına nerede katılacaklarını da araştırıyor. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu arayışında bulunan öğrenciler, sınav giirş belgelerini almak istiyor.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavları 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav giriş yerleri, sisteme giriş yapılarak öğrenilecek. AÖF sınav giriş yerleri açıklandığında öğrenci girişi yaparak, AÖF sınav giriş belgenize erişim sağlayabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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