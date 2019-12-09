AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı | AÖF sınavları saat kaçta?
AÖF sınav yerleri açıklandı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. 14-15 Aralık 2019 AÖF sınav yerleri elektronik ortamda sorgulanıyor. Adayların sınav giriş belgelerini sınav esnasında bulundurmaları gerekiyor.
Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav için giriş yerleri belli oldu. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları için giriş yerleri elektronik ortamda sorgulanıyor.
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
AÖF sınav yerleri ilk önce ANADOLUM MOBİL uygulamasında ardından Anadolu.edu.tr adresinde erişime açıldı. 14-15 Aralık'ta sınava girecek adaylar AÖF sınav yerlerini sisteme giriş yaparak sorguluyorlar.
AÖF SINAV YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?
AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.
AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
AÖF SINAVA GİRMEK İÇİN GEÇERSİZ BELGELER
Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı