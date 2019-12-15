AÖF sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF öğrencileri yeni dönemin ilk sınavına dün girdiler. Heyecanlı sınav sonrası ilk aratılan şey soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığıydı. AÖF konu hakkında açıklama yapmazken bugün öğrenciler iki oturuma daha katılacak. Peki, sınavlar kaçta başalyıp kaçta bitiyor?

SINAVLAR KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevaplarına ilişkin üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Soru ve cevapların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 2 hafta içinde açıklanacak.