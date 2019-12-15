MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?
ABONE OL
15.12.2019 - 09:06 |

AÖF sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

2019-2020 gün dönemi vize sınavının iki oturumu oturumu dün gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevaplar hızla aratılırken bugün iki oturum daha gerçekleşecek. Peki, sınavlar kaçta başlayıp kaçta bitecek?

AÖF sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?

 

AÖF öğrencileri yeni dönemin ilk sınavına dün girdiler. Heyecanlı sınav sonrası ilk aratılan şey soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığıydı. AÖF konu hakkında açıklama yapmazken bugün öğrenciler iki oturuma daha katılacak. Peki, sınavlar kaçta başalyıp kaçta bitiyor?

SINAVLAR KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevaplarına ilişkin üniversiteden yapılmış bir açıklama yok. Soru ve cevapların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ise 2 hafta içinde açıklanacak.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber