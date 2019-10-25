25.10.2019 - 12:16 |
AÖF sınavları ne zaman? 2019-2020 AÖF sınav takvimi
AÖF sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından sınava girecek öğrenciler 22 Ekim tarihine kadar sınav merkezi tercihlerini yaptılar. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF sınav takvimi...
Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri sona erdi. AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF Güz Dönemi sınavları....
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 Aralık 2019 Cumartesi ve 15 Aralık 2019 Pazar günlerinde yapılacaktır.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 Ocak 2020 Cumartesi ve 19 Ocak 2020 Pazar günlerinde yapılacaktır.
Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendiYıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi.Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor.