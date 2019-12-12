AÖF sınavları saat kaçta? AÖF sınav yeri/ sınav giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları için zaman daralıyor. Bu hafta sonu sınavlarda ter dökecek öğrenciler AÖF sınavları saat kaçta sorusuna yanıt arıyor? Peki AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Sabah oturumları 09.30'da başlarken öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak. Her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulaması ve aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN BULUNDURULMASI GEREKENLER

Fotoğraflı AÖF sınav giriş belgesi

T.C. Kimlik kartı