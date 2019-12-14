AÖF sınavları saat kaçta başlayacak/sona erecek? AÖF geçme notu kaç?

AÖF güz dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AÖF güz dönemi ara sınav oturumlarının ilki 09:30'da başlarken sınava katılacak olan binlerce öğrenci de sınav giriş belgesi ve sınavın gerçekleştirileceği oturumların saatlerini araştırmaya başladı. Peki AÖF oturumları saat kaçta başlayıp kaçta sona erecek?

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/SONA ERECEK?

14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi sınavları dört farklı oturumda gerçekleştirilecek. AÖF sınav oturumları sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı oturumda yapılacak. Sabah oturumları 09:30'da öğeleden sonra gerçekleştirilecek olan sınavların oturumları ise 14:00'te başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.