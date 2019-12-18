AÖF sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖF sınavlarına itiraz için son gün

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlarının ardından öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları geçtiğimiz gün erişime açılmıştı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları nereden sorgulanacak?

AÖF SINAV SORULARI YAYINLANDI

Hafta sonu gerçekleştirilen AÖF sınavlarının soruları yayınlandı. Güz Dönemi ara sınav soruları eKampüs'te. eKampüs'e giriş yaparak sınav sorularını sorgulamak mümkün.

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AÖF İTİRAZLARI İÇİN SON GÜN

Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sınav İşlemleri menüsünden itiraz edebilirler.

Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. Henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi AÖF sınav sonuçlarının on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. AÖF sınav sonuçları AÖF mobil uygulamasında ve resmi site üzerinden sorgulanabilecek.