18.07.2019 - 15:32
AÖF üç ders sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF üç ders sınav tarihi
Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl son kez gerçekleştirilecek olan AÖF üç ders sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren AÖF üç ders sınavı mezuniyet için son üç dersi kalan adaylar için büyük avantaj sağlıyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri adayların erişimine ne zaman sunulacak?
AÖF üç ders sınavı için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl son kez gerçekleştirilecek olan AÖF üç ders sınavının yapılacağı tarih adaylara duyuruldu. Anadolu Üniversitesi tarafından 17 il ve KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek olan üç ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak. Sınavın gerçekleştirileceği illerde AÖF büroları 10:00 16:00 saatleri içerisinde açık bulundurulacak.
AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
AÖF üç ders sınav giriş belgeleri 22 Temmuz tarihinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Her ne sebeple olursa olsun AÖF üç ders sınavına katılmayan adaylar için mazeret sınavı düzenlenmeyecek.