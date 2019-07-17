AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ne zaman yapılacak? Sayılı günler kalan üç ders sınavının giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF üç ders sınav giriş belgeleri 22 Temmuz tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir açıklamasında bulunuldu.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.