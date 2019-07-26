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26.07.2019 - 09:44

AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖF üç ders sınavı için artık saatler kaldı. Yarın yapılacak olan AÖF üç ders sınavına katılacak öğrenciler sınav saatini merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yeri nasıl sorgulanır?

AÖF üç ders sınavı saat kaçta başlayacak?

Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavına katılacak öğrenciler için heyecan dorukta. Mezun olmak üzere olan öğrenciler üç ders sınavından iyi bir puan alarak okulu bitirmek istiyor. Peki, üç ders sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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