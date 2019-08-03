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03.08.2019 - 13:01

AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı?

AÖF üç ders sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezun olmak üzere olan çok sayıda öğrenci son derslerini verebilmek için 27 Temmuz'da üç ders sınavına girdi. Peki, AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan üç ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü yapıldı. Sınavın soruları ve cevapları ise erişime açıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORULARI ERİŞİME AÇILDI

Sınavın hemen ardından sorular da erişime açıldı. Öğrenciler AÖF üç ders sınavı sorularını Anadolum Ekampüs sisteminde görüntüleyebiliyorlar.

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AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

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