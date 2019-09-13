AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Hafta sonu yapılacak olan AÖF yaz okulu sınavları için giriş belgeleri yayımlandı. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu. Yaz okulu sınavlarına girecek adaylar için artık çok az bir zaman kaldı.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 15 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
GEÇERSİZ BELGELER
Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı