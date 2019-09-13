AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu. Yaz okulu sınavlarına girecek adaylar için artık çok az bir zaman kaldı.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN GİRİŞ YAPINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 15 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı