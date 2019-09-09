09.09.2019 - 16:39
AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. 2018-2019 Eğitim yılının Yaz okulu sınavlarının giriş yerleri belli oldu mu merak konusu. Peki AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman uygulanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Yaz okuluna giden öğrenciler, Yaz okulu sınavlarına hazırlıklarını sürdürdü. AÖF Yaz okulu sınavlarına az bir süre kala, AÖF Yaz okulu sınav giriş yerleri araştırılmaya başlandı. Peki AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF Yaz okulu sınavları ne zaman uygulanacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF Yaz okulu sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.