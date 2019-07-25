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25.07.2019 - 09:18

AÖF yaz okulu sınav merkezi tercih duyurusu! Tarih uzatıldı..

AÖF yaz okulu için kayıt işlemleri sona erdi. AÖF'ten yapıln son duyuruya göre sınav merkezi değişikliği yapacak öğrenciler için süre uzatıldı. İşte AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi ile ilgili yapılan duyuru...

AÖF yaz okulu sınav merkezi tercih duyurusu! Tarih uzatıldı..

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

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