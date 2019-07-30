MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi için son gün!
30.07.2019 - 11:13

AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi için son gün!

AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Sınav merkezi tercihi yapamayanlar için AÖF tercih süresini uzatmıştı. AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi bugün sona erecek.

AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi için son gün!

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Yasak aşk cinayetinde karar verildiBursa’da yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil 3 yavru kediyi ezdi, anne yanlarından ayrılmadı

Otomobil 3 yavru kediyi ezdi, anne yanlarından ayrılmadı

Marketteki sapık aranıyor

Marketteki sapık aranıyor

Ali Baba ve 7 Cüceler filminde kimler oynuyor?

Ali Baba ve 7 Cüceler filminde kimler oynuyor?

Her şey akşam yemeğinin ardından başladı... Tam 54 kişi zehirlendi!

Her şey akşam yemeğinin ardından başladı... Tam 54 kişi zehirlendi!

Sıradaki Haber