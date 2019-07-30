AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi için son gün!

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır. Ancak öğrenci sayısı yetersiz olan ilçe sınav merkezlerinde öğrenciler bağlı oldukları il sınav merkezlerinde sınava alınabileceklerdir.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.