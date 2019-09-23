AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavlarına girip allan dersi kalanlar için yaz okulu sınav şansı doğmuştu. Adaylar 14-15 Eylül tarihlerinden seçtikleri derslerden sınav girdiler. Mezun olmaya bir adaım daha yaklaşmak isteyen üniversite öğrencileri, şimdi sonuçlara odaklanmış durumdalar... Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. AÖF sınavları genellikle 10-15 gün içerisinde açıklanıyor. Bu durum katılıma göre değişirken sonuçların 25 Eylül'de açıklanması bekleniyor.