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09.08.2019 - 12:55

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi bu sene öğrenciler için yaz okulu imkanı tanıdı. 24 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında yapılan AÖF yaz okulu kayıtlarının ardından öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınavlarının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan erişebiliyor.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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