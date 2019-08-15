15.08.2019 - 10:15
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. 24 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında kayıt işlemleri tamamlanan yaz okulu sınavlarına girecek öğrenciler heyecanla bekliyor. AÖF yaz okulu sınav yerleri belli oldu mu?
Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunda sınav süreci yaklaşıyor. Çok sayıda öğrenci mezun olabilmek için ya da kalan derslerini verebilmek için AÖF yaz okuluna katıldı. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
Yaz okulu sınavları için giriş yerleri henüz belli olmadı.
Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.