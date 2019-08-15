AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunda sınav süreci yaklaşıyor. Çok sayıda öğrenci mezun olabilmek için ya da kalan derslerini verebilmek için AÖF yaz okuluna katıldı. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

Yaz okulu sınavları için giriş yerleri henüz belli olmadı.