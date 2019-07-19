19.07.2019 - 11:46
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu kayıtlarının sona ermesinin ardından sınavlar için de heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF yaz okulu sınavları için sınav merkezi değişikliği işlemleri devam ediyor. Peki, yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Açıköğretim fakültesi yaz okulu uygulamasını bu sene başlattı. Kayıtlar haziran ayında sona erdi. Yaz okulunda sınava girecek öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor.
SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Yaz Okulu sınavları için Sınav Merkezi Değişikliği işlemleri 21 Temmuz 2019 Saat 23.59’a kadar 'http://aof.anadolu.edu.tr' sayfası, Öğrenci Otomasyonu-> Bilgi Güncelleme-> Sınav Merkezi kısmından yapılabilir.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.