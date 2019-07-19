MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?
19.07.2019 - 11:46

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtlarının sona ermesinin ardından sınavlar için de heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF yaz okulu sınavları için sınav merkezi değişikliği işlemleri devam ediyor. Peki, yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Sınav merkezi değişikliği nasıl yapılır?

Açıköğretim fakültesi yaz okulu uygulamasını bu sene başlattı. Kayıtlar haziran ayında sona erdi. Yaz okulunda sınava girecek öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor.

SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Yaz Okulu sınavları için Sınav Merkezi Değişikliği işlemleri 21 Temmuz 2019 Saat 23.59’a kadar 'http://aof.anadolu.edu.tr' sayfası, Öğrenci Otomasyonu-> Bilgi Güncelleme-> Sınav Merkezi kısmından yapılabilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları...

Sıradaki Haber