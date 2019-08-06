AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF üç ders sınavı sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Yaz okuluna kalan öğrenciler ise sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınavlarının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan erişebiliyor.