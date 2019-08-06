06.08.2019 - 10:57
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavları merakla bekleniyor. Yaz okulu sınavlarına kalacak öğrenciler 30 Temmuz tarihine kadar sınav merkezi tercihlerini yaptı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF üç ders sınavı sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Yaz okuluna kalan öğrenciler ise sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF üç ders sınavlarının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan erişebiliyor.