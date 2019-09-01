AÖF yeni ve kayıt yenileme ne zaman? Başvurular nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden ve yerleşen birinci sınıf öğrencilerini yarın ayrı bir heyecan bekliyor. AÖF yeni kayıtlar 2 Eylül'de başlayacak. Şimdi cevap aranan soru "AÖF yeni kayıt başvurusu nasıl yapılır?" şeklinde... Öte yandan diğer sınıf öğrencileri de AÖF kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor.

AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının ardından tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. On binlerce kişi AÖF'ü tercih ettiler. Şimdi özellikle 1. sınıf öğrencileri kayıtların ne zaman yapılacağını sorguluyor. AÖF yeni kayıt 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

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AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kayıt yenileme başvurularının 7 Ekim tarihinde başlayacağı ve 18 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.