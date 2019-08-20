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20.08.2019 - 09:36

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri için geri sayım sürüyor. Lise eğitimine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren 2019-2020 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihler arasında alınacağı belli oldu. Peki AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri için Lise eğitimine açıktan devam eden adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

 

 

Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldıİzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.
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