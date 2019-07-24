AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Yeni kayıt - kayıt yenileme ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 İş takvimini yayımladı. Açık lise öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek için takvimi incelemeye başadı. AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler için de tarih belli oldu. İşte AÖL öğrencilerini yakından ilgilendiren o günler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçları, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

I. DÖNEM SONU SINAVLARI



07 Aralık 2019 Cumartesi

08 Aralık 2019 Pazar