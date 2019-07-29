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29.07.2019 - 15:43

AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?

AÖL, mezun olamayan öğrenciler için ek sınav müjdesi vari. Bugün itibariyle başlayan ek sınav başvuruları için son gün 1 Ağustos. Peki, sınava katılım bedeli nedir, AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır?

AÖL ek sınavı dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecektir. Başvurular 29 Temmuz- 1 Ağustos arası yapılacaktır. Sınava katılım bedeli 30 TL'dir.

Ek sınav 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

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