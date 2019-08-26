26.08.2019 - 23:48
AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL ek sınav tarihleri MEB tarafından duyuruldu. 29 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan AÖL ek sınavlarının yapılacağı tarihi haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz. Peki AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından gözler MEB'e çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖL ek sınav başvuruları bilindiği üzere 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından sınavların yapılacağı tarih ise 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirielecek açıklaması yapıldı. Peki AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapılacak.
AÖL EK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.