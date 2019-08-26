AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından gözler MEB'e çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖL ek sınav başvuruları bilindiği üzere 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından sınavların yapılacağı tarih ise 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirielecek açıklaması yapıldı. Peki AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapılacak.



AÖL EK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.





