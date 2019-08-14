14.08.2019 - 19:20
AÖL ek sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL ek sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. 29 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan AÖL ek sınavlarının yapılacağı tarih 31 Ağustos - 1 Eylül olarak açıklandı. Peki AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından gözler MEB'e çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖL ek sınav başvuruları bilindiği üzere 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. AÖL ek sınav başvurularının alınmasının ardından sınavların yapılacağı tarih ise 31 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirielecek açıklaması yapıldı. Peki AÖL ek sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL ek sınavı 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş yerleri ise henüz belli olmadı.
Nüfusu 25 kat artan 'sakin şehir'de dönüş çilesiMuğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ne akın eden tatilciler, bayramın son günü evlerine dönüş yolculuğuna başladı. Sürücülerin 2 kilometrelik yolu, 30 dakikada geçebildiği görüldü. Bayram tatilinde Akyaka'nın yerleşik nüfusunun 25 kat arttığı belirtildi.