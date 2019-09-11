AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

8 ve üzeri dönemlerin katıldığı Açıköğretim Lisesi ek sınavları 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavların üzerinden 10 gün geçerken adaylar artık bir an önce sonuçların ilan edilmesini istiyor. Sürekli olarak yöneltilen soru ise "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Ek ders sınav sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçilen net bir duyuru yok. Geçen senen sınav 6 Ekim'de gerçekleşirken sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene AÖL ek ders sınav sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Soru ve cevaplar içinse bir haftalık bir süreç söz konusu...