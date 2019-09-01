AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar açıklandı mı?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için AÖL ek sınav fırsatı doğdu. Adaylar müracaatlarını yaptılar ve 31 Ağustos ile 1 Eylül'de sınava girdiler. Sınavlar sona erdikten sonra ilk olarak soru ve cevaplar beklenecek ardından da "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranacak. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL EK DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Ek ders sınav sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçilen net bir duyuru yok. Geçen senen sınav 6 Ekim'de gerçekleşirken sonuçlar 21 Ekim'de açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene AÖL ek ders sınav sonuçlarının 16 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Soru ve cevaplar içinse bir haftalık bir süreç söz konusu...

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.