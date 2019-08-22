AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL başvuru tarihleri

AÖL ilk kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos tarihinde başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖL ilk dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri il ve ilçe merkezlerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilk kayıt yenileme ücreti olan 30 Türk Lirasını anlaşmalı ATM'ler aracılığıyla yatırabilecek.

İlk Kayıt Sınav Bedeli

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt

Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında.

2. Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri