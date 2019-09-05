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05.09.2019 - 09:24

AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 21 Ağustos'ta başlayan kayıt işlemleri 27 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, AÖL kayıt ücreti ne kadar?

AÖL kayıt ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.

İLK DEFA KAYIT OLACAKLAR

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt ücreti 30 TL.

İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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