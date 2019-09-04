AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilem tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürüyor. 21 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihine kadar alınmaya devam edecek. Adaylar il ve ilçe merkezlerinde yer alan Halk Eğitim Müdürlüklerinden ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru

Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme

Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi

yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

2. Başvuru Yeri

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri