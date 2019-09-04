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04.09.2019 - 12:13

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilem tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri alınmaya devam ediyor. 21 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan AÖL kayıt işlemleri ilk kayıt yaptıracak olan adaylar için il ve ilçe merkezlerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden kayıt yenileme işlemi yaptıracak olan ve öğrenim durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerde kayıt yenileme işlemlerini Halk Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapabilecek. Peki AÖL kayıt ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilem tarihleri

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürüyor. 21 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihine kadar alınmaya devam edecek. Adaylar il ve ilçe merkezlerinde yer alan Halk Eğitim Müdürlüklerinden ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru

Tarihleri: 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihleri arasında.

Açık Öğretim Lisesi 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme

Başvuru Tarihleri: 28/09/2019 – 04/10/2019 tarihleri arasında.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi
yaptıracaktır.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

2. Başvuru Yeri

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

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