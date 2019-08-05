AÖL kayıtları ne zaman? Açık lise kayıt yenileme tarihleri

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, MEB tarafından yayımlanan AÖL iş takvimine akın ediyor. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemlerinin tarihleri açıklandı. İşte merakla araştırılan o günler...

AÖL İLK KAYTT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında alınacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL.'dir. Bu bedelin;

30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.

Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.