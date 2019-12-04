AÖL sınav giriş belgesi sorgulama | AÖL sınavları ne zaman?

AÖL öğrencilerinin merakla beklediği sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Yüz binlerce öğrencinin katılacağı AÖL sınavları için artık sayılı günler var.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. 2019/1 dönemi sınav giriş yerleri de açıklandı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

7-8 Aralık'ta yapılacak olan AÖL sınavları için giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak öğrenciler sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.

AÖL SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ