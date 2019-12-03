MEB'den açıklama geldi mi? AÖL sınav giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri bu hafta sonu sınava girecekler. Sınav öncesi en çok merak edilen konu sınav giriş belgesi... Öğrenciler sınava sayılı günler kala 'AÖL sınav giriş belgesi (yerleri) açıklandı mı?' diye soruyor

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ YARIN BELLİ OLACAK

AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri ise 4 Aralık'ta belli olacak

Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.

Açık Öğretim Lisesini kaç dönemde bitirebilirim?

Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

Diplomamı nasıl ve nereden alabilirim?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Çıkma Belgesini kaybettim, ne yapmalıyım?

Açık Öğretim Lisesi diplomasını alabilmeniz için, daha önce almış olduğunuz çıkma belgesinin aslını geri vermeniz gerekiyor. Almış olduğunuz çıkma belgesini kaybettiyseniz, bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesine veya kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne (şahsen veya noterden vekil tayin edilen kişinin) başvurarak diplomanızı alabilirsiniz.

Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne faksla, posta yoluyla veya Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.