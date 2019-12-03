Tarih belli ama AÖL sınav giriş yerleri (belgesi) yarın saat kaçta açıklanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınav giriş belgelerini daha önce duyurduğu iş takviminde belirtmişti. Takvime göre sınav yerleri yarın yani 4 Aralık'ta açıklanacak. Şimdi merak edilen başka bir konu var: AÖL sınav giriş yerleri saat kaçta açıklanacak?
MEB AÖL sınav giriş belgelerini yarın ilan edecek. Öğrenciler sınava çalışmaya devam ederken gözler bir yandan da sınav giriş belgelerinde... Sınav 7-8 Aralık'ta gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav giriş yerleri yarın saat kaçta açıklanacak?
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ YARIN BELLİ OLACAK
AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri ise 4 Aralık'ta belli olacak. Fakat saate ilişkin MEB'den bir açıklama yok. Sınav giriş belgelerinin saat 10.00 gibi açıklanması bekleniyor.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.