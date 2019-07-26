26.07.2019 - 20:37
AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından 6-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak içinde beklemeye başlamıştı. MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının adayların erişimine sundu. Peki AÖL 3. dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖL 3. dönem sınavları bilindiği üzere 6-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. AÖL sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başlayan adaylara sevindiren haber MEB'den gelmişti. AÖL 3. dönem sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar mobil uygulamalar üzerinden veya WEB üzerinden srogulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sorgulama işlemelerini adaylar TC kimlik veya öğrenci numarasının yanı sıra şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecekler.
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