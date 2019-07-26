26.07.2019 - 09:38
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 3. Dönem Açık lise sınav sonucu sorgula
Açıköğretim Lisesi 3. Dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanmıştı. Açık lise sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlar için arayışa koyuldu. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Açıköğretim Lisesi 1. - 2. ve 3. Dönem sınavları sona erdi. AÖL öğrencileri 3. Dönem sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iş takviminde de yayımladı. İşte merakla araştırılan o tarih...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan açık lise sınavlarının sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
AÖL YENİ KAYIT - KAYIT YENİLEME TARİHLERİ - YENİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ