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26.07.2019 - 09:38

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 3. Dönem Açık lise sınav sonucu sorgula

Açıköğretim Lisesi 3. Dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanmıştı. Açık lise sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlar için arayışa koyuldu. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 3. Dönem Açık lise sınav sonucu sorgula

Açıköğretim Lisesi 1. - 2. ve 3. Dönem sınavları sona erdi. AÖL öğrencileri 3. Dönem sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iş takviminde de yayımladı. İşte merakla araştırılan o tarih...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan açık lise sınavlarının sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

AÖL YENİ KAYIT -  KAYIT YENİLEME TARİHLERİ - YENİ DÖNEM SINAV TARİHLERİ 

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 3. Dönem Açık lise sınav sonucu sorgula

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