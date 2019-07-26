AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 3. Dönem Açık lise sınav sonucu sorgula

Açıköğretim Lisesi 1. - 2. ve 3. Dönem sınavları sona erdi. AÖL öğrencileri 3. Dönem sınav başarılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi iş takviminde de yayımladı. İşte merakla araştırılan o tarih...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan açık lise sınavlarının sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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