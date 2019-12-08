AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

Lise eğitimine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren AÖL 1. dönem sınavlarında ilk iki oturum dün gerçekleştirildi. Bu sabah 09:30'da başlayan son oturumun ardından AÖL 1. dönem sınavları tamamlanmış olacak. AÖL sınavlarında ilk iki oturumun tamamlanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sınav soru ve cevapları için araştırmalarına başladı. Peki AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları gün içerisinde yayımlanacak mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi site üzerinden net bir bilgiye yer verilmedi. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğununda haberimizi güncellenecektir.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI BUGÜN YAYIMLANIR MI?

AÖL 1. dönem sonu sınavları bugün gerçekleştirilen son oturumun ardından tamamlanacak. AÖL sınav soru ve cevaplarınının bugün veya Pazartesi günü adayların erişimine sunulması bekleniyor.