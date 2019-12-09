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09.12.2019 - 08:56 |

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sonu sınavları 7-8 Aralık tarihinde üç oturumda gerçekleştirildi. AÖL sınavlarının tamamlanmasının ardından sınava giren binlerce aday sınav soru cevaplarının yanı sıra AÖL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sonu sınavları 7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen son oturumun ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bkaanlığından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken AÖL sınav soru ve cevaplarının bugün en geç yarın adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav soru ve cevaplarının bugün yarın içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıl 8-9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sonu sınav sonuçları 27 Aralık tarihinde açıklanmıştı. AÖL sınav sonuçlarının benzer bir tarihte adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
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