AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sonu sınavları 7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dün gerçekleştirilen son oturumun ardından adaylar sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bkaanlığından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken AÖL sınav soru ve cevaplarının bugün en geç yarın adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav soru ve cevaplarının bugün yarın içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıl 8-9 Aralık tarihinde gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sonu sınav sonuçları 27 Aralık tarihinde açıklanmıştı. AÖL sınav sonuçlarının benzer bir tarihte adayların erişimine sunulması bekleniyor.