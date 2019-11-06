06.11.2019 - 09:41 |
AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sonu sınav tarihleri
AÖL dönem sonu sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim Lisesi 2019 iş takvimine göre dönem sonu sınav tarihleri belli oldu. İşte AÖL 1. dönem sonu sınavları için belirlenen tarihler...
Açıköğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sonu sınavları için kritik tarihleri bekliyor. Sınav tarihleri belli oldu. Peki, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖL DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sonu sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Sınav giriş yerleri ise 4 Aralık 2019'ta ilan edilecek. Sınav giriş yerleri elektronik ortamda sorgulanacak.