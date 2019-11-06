AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sonu sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sonu sınavları için kritik tarihleri bekliyor. Sınav tarihleri belli oldu. Peki, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sonu sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Sınav giriş yerleri ise 4 Aralık 2019'ta ilan edilecek. Sınav giriş yerleri elektronik ortamda sorgulanacak.