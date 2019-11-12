12.11.2019 - 16:11 |
AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? AÖL sınavlarına az bir süre kala öğrenciler, sınav giriş yerleri için de arayışa geçti. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2019-2020 Eğitim yılının 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belirlendi. AÖL öğrencileri, sınav tarihlerini öğrenmek için harekete geçti. Sınav tarihlerini öğrenen AÖL öğrencileri, sınav giriş yerlerini merak etmeye başladı. Peki MEB, aÖL sınav giriş yerlerini de belirledi mi?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lİsesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. AÖL sınav giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.