AÖL sınavları saat kaçta? AÖL sınav yeri sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lises sınavları başladı. Öğrenciler bugün 1. ve 2. oturuma girecekler. Sınav giriş yerleri elektronik ortamda sorgulanıyor. Peki AÖL sınavları saat kaçta başlayacak?

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak.

7 Aralık Cumartesi 1. Oturum saat 09.30'da; 2. Oturum saat 14.00'te.

8 Aralık Pazar 3. Oturum saat 09.30'da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

7-8 Aralık'ta yapılacak olan AÖL sınavları için giriş yerleri belli oldu. Sınava katılacak öğrenciler sistem üzerinden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.

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