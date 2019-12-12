AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6-7 Aralık'ta 1. dönem sınavına giren öğrenciler bu soruya cevap arıyor. Öte yandan hala soru ve cevapların açıklanmamış olması da aramaları hızlandırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarına ilişkin MEB'den herhangi bir duyuru yapılmış değil. Sınav sonuçlarının yayınlanması yaklaşık 25 gün sürerken beklenen tarih 2 Ocak 2020... Soru ve cevapların ise 3 gün içinde yayımlanması bekleniyor.

