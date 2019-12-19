AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları 7-8 aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün sınavın üzerinden 11 gün geçerken sonuç beklentisi de her geçen gün artıyor. Mezun olmaya yakın adaylar sürekli olarak "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu soruyor.

AÖL SORU VE CEVAPLARI İLE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları hakkında MEB'den bir açıklama yok. Sonuçların en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten puanınızı öğrenebilirsiniz.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.