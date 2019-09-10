AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Kayıt ücreti ne kadar? Ders seçimi ne zaman başlıyor?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri yeni sürece giriyor. AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme için on binler bilgi almaya çalışıyor. Sık sorulan soru bu işlemlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı şeklinde... Öte yandan ders seçim tarihi de merak ediliyor.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de son buluyor. Kayıt yenileme ücreti ise 30 TL olarak belirlendi. Öte yandan ders seçimleri ise 18 Ekim'de son bulacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c )Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç )Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır)

AÖL İLK KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri,



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurularını yapıp gerekli evraklarını teslim ederek Ön Kayıtlarını yaptırdıktan sonra ilk kayıt sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırabileceklerdir. Ön kaydını yaptırmayan öğrenci anlaşmalı bankalara ilk kayıt sınav bedelini yatıramaz.

3. İLK KAYIT SINAV BEDELİ

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. İlk Kayıt Sınav Bedelini Aşağıdaki Şekillerde Yatırabilirsiniz: Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.



1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).



b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.



c) Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.



d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.



e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemini yapınız.



f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.



g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.



h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır. Öğrencilerin sınava girerken SINAV GİRİŞ BELGELERİ ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport belgelerinden birini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

KİMLERDEN KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ ALINMAZ?

a ) İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,

b ) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,

c ) Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,

ç ) 15/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu,

d ) İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

e ) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu,

f ) Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kaldığını,

g ) Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,

ğ ) Tutuklu veya hükümlü olduğunu, belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır.



Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.



Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde muafiyet belgesi bulunmayan öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri iptal edilecek. Yanlış ve eksik belge ile muafiyet işlemi gerçekleştiren kişi hakkında yasal işlem yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ