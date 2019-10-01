Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

İlçede Turgut Özal Mahallesinde Pansiyon Sokak'ta 7 katlı apartmanın 5'inci katında yaşayan Şakir ve Fatma Cihan çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, bilinmeyen nedenle apartmanın merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Cihan, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.