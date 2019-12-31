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31.12.2019 - 14:06 | | DHA

Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da, 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ünlü Cadde’de meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan apartman sakinleri, sepetli itfaiye aracıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

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