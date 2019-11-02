Ara Güler sergisi 8 Aralık’a uzatıldı

Sergideki fotoğraflar kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor.



Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, çalışmalarına, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar eşlik ediyor.



