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23.12.2019 - 13:27 | | AA

Ara Güler sergisi ziyarete açÄ±ldÄ±!

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan "Ara GÃ¼ler Dijital FotoÄŸraf Sergisi" Taksim'de vatandaÅŸlarÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±ldÄ±.

Ara Güler sergisi ziyarete açÄ±ldÄ±!
Ara Güler sergisi ziyarete açÄ±ldÄ±!
Ara Güler sergisi ziyarete açÄ±ldÄ±!
Ara Güler sergisi ziyarete açÄ±ldÄ±!
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Taksim MeydanÄ±'nda kurulan dijital gÃ¶sterim merkezinde aÃ§Ä±lan sergideÂ  projeksiyonlarla sahneye yansÄ±tÄ±lan GÃ¼ler'in Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflar vatandaÅŸlardanÂ  yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ara GÃ¼ler ArÅŸiv ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi ile Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ÂtarafÄ±ndan hazÄ±rlanan sergide GÃ¼ler'in Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde Ã§ektiÄŸi 200'den fazlaÂfotoÄŸraf sergileniyor.

Sergiyi gezen BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z, GÃ¼ler'inÂTÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli deÄŸerlerinden biri olduÄŸunu belirterek, "Ä°nanÄ±yorum ki buÂsergi Ara GÃ¼ler'i, bu topraklarÄ±, bu Ã¼lkeyi daha iyi anlama konusunda bir fÄ±rsat.ÂGÃ¼ler, BeyoÄŸlu'nun, Ä°stanbul'un, Ã¼lkemizin Ã¶nemli bir deÄŸeri. FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±kÂtarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§an bir yÃ¶nÃ¼ var. SavunduÄŸu deÄŸerler, bu topraklaraÂbaÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha deÄŸerli kÄ±lÄ±yor. Sergide eski Ä°stanbul'dan, Ã¼nlÃ¼lerden ve dÃ¼nyanÄ±nÂdÃ¶rt bir yanÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± var." diye konuÅŸtu.

Sergi 29 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar ziyaret edilebilecek.

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Polisten kaçarken duvardan düÅŸtüSivas'ta madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaÅŸÄ±k 4 metre yükseklikten beton zemine düÅŸerek yaralandÄ±.
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