Ara Güler’in İstanbul’u New York'ta

Londra ve Paris etaplarında medyanın gündemine yansıyan; Londra’da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”, 23 Eylül - 4 Ekim arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House’da sanatseverlerle buluşacak. Serginin, BM için New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlerden geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Ana eksenini Ara Güler’in 1950’lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Dustin Hoffman’dan Federico Fellini’ye, Pablo Picasso’dan Salvador Dali’ye, Brigitte Bardot’dan Sophia Loren’e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

2008 yılında yayınladığı “Istanbul in Blue” albümünün kapağında Ara Güler’in bir İstanbul karesinin yer aldığı, ünlü piyanist ve bestecimiz Fahir Atakoğlu serginin açılışında resital verecek. Sergi kapsamında “Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet” paneli gerçekleştirilecek.

Sırada Roma var

Panelde Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşma yapacak. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York’tan sonra Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği’nde açılacak. Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstleniyor.